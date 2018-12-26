Лазаревский районный суд 26 декабря вынес приговор главному редактору сайта «БлогСочи» по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы.

В суде установлено, что с 2016 по 2017 годы на сайте было опубликовано несколько негативных материалов о депутате Госдумы Юрии Напсо, после чего тот сообщил в правоохранительные органы, что против него ведется информационная война. В свою очередь, главный редактор признал факт получения денег, но пояснил, что средства были перечислены ресурсу за оказание рекламных услуг. Также Валов сообщил, что ему не было известно, что заказчики являются помощниками депутата.

Суд признал, что подсудимый получил от помощников депутата 300 тыс. руб. за прекращение негативных публикаций. Главного редактора осудили на шесть лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Защита блогера будет обжаловать приговор. По мнению адвоката, в ходе процесса были допущены нарушения права подсудимого на защиту, пишет «Коммесантъ».

Уголовное дело в отношении Валова было возбуждено 19 января 2018 года. Истцом выступал Алексей Дынин — помощник депутата Госдумы Юрия Напсо.

По версии СК, Валов требовал с депутата 150 тыс. рублей, угрожая опубликовать в сети компрометирующие сведения и фотографии. В дальнейшем блогер разместил несколько статей, после чего получил деньги и удалил с сайта материалы. Позже Валов вновь потребовал 150 тыс. рублей за новые статьи.

Также подсудимый требовал ежемесячно ему перечислять 20-30 тыс. рублей, пишет РБК.

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