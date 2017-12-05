В Сочи BMW сбил коляску с годовалым ребенком

Авария произошла 4 декабря в 15:20 в Адлерском районе города.

По предварительным данным, 27-летний мужчина ехал за рулем BMW. На пешеходном переходе он сбил женщину с коляской. Она переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобилей.

От удара коляска упала, в ней был годовалый ребенок. Он получил незначительные травмы. Женщина не пострадала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель. Он выезжал с прилегающей территории и не успел среагировать на пешехода. В полиции устанавливают обстоятельства ДТП. В ГАИ просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, особенно в условиях плохой видимости.

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