В Сочи более 400 человек ищут пропавших детей

ЧП случилось 3 августа в послеобеденное время в Хостинском районе, в районе конечной остановки по маршруту № 102 села Пластунка.

Местный житель и приезжие мать с двумя детьми четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. По невыясненным пока причинам они не воспользовались мостом, который находится рядом. Из-за дождя уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком, и их унесло.

Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался.

Сейчас детей ищут более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

Поиски пропавших будут вести всю ночь, на утро назначили облет территории с вертолета.

В Сочи действует штормовое предупреждение. Возможно резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках. На ближайшие сутки синоптики строят неблагоприятный прогноз: доджи, местами залповые ливни с градом и сильным ветром, не исключено образование смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи спасатели ищут двух детей, которых унесло течением реки.

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