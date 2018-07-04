В Сочи болельщица из Португалии спасла тонувшего в море колумбийского фаната

Мужчина пошел купаться во время шторма.
Элизабет Барбоза приехала на чемпионат мира по футболу со своим мужем, вместе с ним она была на пляже. Море штормило, никто не купался. Женщина заметила, как в воду зашел нетрезвый мужчина, через несколько минут он стал тонуть. Она кинулась в воду его спасать:
«Я много лет проработала на спасательной станции около Лиссабона, поэтому у меня сработал инстинкт: увидела критическую ситуацию и начала ее решать. Я быстро подплыла к мужчине и затащила его на камень. Там он смог отдышаться. Потом подплыла спасательная лодка, и мы вернулись на берег», — цитируют СМИ Элизабет Барбозу.
Спасенным оказался фанат из Колумбии, пишет news-r.ru.
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