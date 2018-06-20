В Сочи болельщик сборной России после матча с Египтом сделал предложение своей девушке

20 июня в 08:58

Россияне 19 июня в Санкт-Петербурге выиграли у команды Египта со счетом 3:1.

Один из поклонников российской команды сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Молодой человек на Фестивале болельщиков в Сочи вызвал на сцену свою девушку Юлию и встал перед ней на колено, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России обыграла Египет и практически обеспечила выход в плей-офф ЧМ. Встречу посетили 64 тыс. 468 зрителей.

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