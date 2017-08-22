В Сочи будут штрафовать за деревья, зараженные белой американской бабочкой

Штрафовать будут управляющие компании. Горожан просят присылать фотографии пострадавших от огневки деревьев.

«Нередко управляющие компании халатно подходят к этому вопросу. На них будут составлены административные материалы с вынесением штрафов и выдачей предписаний о необходимости заключения договоров на проведение обработок», — сообщилс госинспектор надзора в области карантина растений сочинского отдела Россельхознадзора Юсуф Сизо.

Муниципалитет обязан следить за зелеными насаждениями в парках и скверах, а за растительность на придомовых территориях отвечают управляющие компании. По словам специалистов, обрабатывать растения и предотвращать распространение карантинного вредителя необходимо в два этапа — в июне и в августе.

При неисполнении этого обязательства юрлица будут обязаны выплатить штраф до 10 тыс. рублей, должностные — до 1 тыс. рублей. В случае гибели или серьезного повреждения дерева будет рассчитан ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Каждое зараженное вредителями дерево лесопарковое управление берет на контроль. В этом случае штраф превышает 100 тыс. рублей.

Власти Сочи просят горожан, заметивших зараженное дерево, сообщать об этом в администрацию. Сообщение с фотографией и адресом можно отправлять в WhatsApp на номер 8 (918) 903-08-60 или сообщать по городскому телефону управления (8862) 241-81-49, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Апшеронском районе гусеницы огневки захватили самшитовые леса.

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