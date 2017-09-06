В Сочи будут судить адвоката за взятку в 300 тыс. рублей

При передаче денег злоумышленника задержали оперативные сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Адвоката адвокатской палаты Краснодарского края обвиняют в обещании и предложении посредничества во взяточничестве.

По версии следствия, в феврале сотрудники полиции проводили проверку в отношении одного из местных жителей. Мужчина обратился к адвокату, который сказал, что готов передать 300 тыс. рублей должностному лицу органа МВД за бездействие при проведении доследственной проверки. Местный житель согласился, однако сообщил об этом в правоохранительные органы.

Адвокат 5 мая в кафе на улице Зеленой в Сочи получил от заявителя требуемую сумму, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование завершено. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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