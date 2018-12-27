СК завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи «Водосток».

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в поселке Лазаревском 3 августа семилетний мальчик во время дождя направлялся к гостевому дому, его сбило потоком воды, он упал в открытую ливневую канаву с дождевой водой. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика было обнаружено в море в районе русла реки Свирка. Мальчика пыталась спасти его бабушка.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие установило, что 52-летний владелец гостевого дома в нарушение строительных требований самовольно установил на улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в дом. Плита располагалась над ливневой канализацией, по ней ходили люди. При этом переход не был оборудован перилами и ограждениями. Также владелец не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом мужчина имел специальное образование и знал, что не выполнил нормативы и правила.

Специалисты обследовали ливневку. В МУП Сочи «Водосток» заявили, что ливневый коллектор в поселке Лазаревском находится в рабочем состоянии. В компании сообщили, что открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Прокуратура во время проверки нашла изменение конструкции ливневки, в которой погиб мальчик.

В Сочи предъявили обвинение хозяину гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик. В ноябре расследование уголовного дела в отношении владельца гостевого дома завершили, дело передали в суд.

В Сочи после гибели мальчика в ливневке возбудили дело о халатности инженера МУП «Водосток».

Суд 4 декабря прекратил дело против хозяина гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик — судья удовлетворил ходатайство пострадавших о примирении и прекращении уголовного дела и освободил фигуранта от уголовной ответственности.

Инженеру МУП «Водосток» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть мальчика. Установили, что с августа 2017-го по август 2018 года они не провели оценку исправности техсостояния ливневой канализации, не выявили отсутствие ограждения и решетки, потому что на место ни разу не выезжали.

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