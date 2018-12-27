В Сочи будут судить инженера МУП «Водосток» за халатность после гибели мальчика в ливневке» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Марафон «Край Добра» Дело за малым (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Сочи будут судить инженера МУП «Водосток» за халатность после гибели мальчика в ливневке

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СК завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП Сочи «Водосток».

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в поселке Лазаревском 3 августа семилетний мальчик во время дождя направлялся к гостевому дому, его сбило потоком воды, он упал в открытую ливневую канаву с дождевой водой. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. Тело мальчика было обнаружено в море в районе русла реки Свирка. Мальчика пыталась спасти его бабушка. 

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие установило, что 52-летний владелец гостевого дома в нарушение строительных требований самовольно установил на улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в дом. Плита располагалась над ливневой канализацией, по ней ходили люди. При этом переход не был оборудован перилами и ограждениями. Также владелец не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом мужчина имел специальное образование и знал, что не выполнил нормативы и правила.

Специалисты обследовали ливневку. В МУП Сочи «Водосток» заявили, что ливневый коллектор в поселке Лазаревском находится в рабочем состоянии. В компании сообщили, что открытый тип системы водоотведения допускается по строительным нормам и правилам, это связано с особенностями застройки и рельефа города.

Прокуратура во время проверки нашла изменение конструкции ливневки, в которой погиб мальчик. 

В Сочи предъявили обвинение хозяину гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик. В ноябре расследование уголовного дела в отношении владельца гостевого дома завершили, дело передали в суд.

В Сочи после гибели мальчика в ливневке возбудили дело о халатности инженера МУП «Водосток».

Суд 4 декабря прекратил дело против хозяина гостиницы, около которой в ливневку упал мальчик — судья удовлетворил ходатайство пострадавших о примирении и прекращении уголовного дела и освободил фигуранта от уголовной ответственности.

Инженеру МУП «Водосток» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ о халатности, повлекшей по неосторожности смерть мальчика. Установили, что с августа 2017-го по август 2018 года они не провели оценку исправности техсостояния ливневой канализации, не выявили отсутствие ограждения и решетки, потому что на место ни разу не выезжали. 

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