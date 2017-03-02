В Сочи будут судить лжетеррориста за СМС о бомбах на вокзале и детском саду

В Сочи в марте направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в пяти ложных сообщениях о готовящихся терактов.

По версии следствия, 40-летний житель Новокубанска находился в садовом товариществе «Золотой Гребешок» в Адлерском районе. Оттуда он отправлял СМС должностным лицам государственных и частных организаций, в которых сообщал о готовящихся взрывах и террористических актах.

В частности, он отправил такие сообщения в «Горки Город», гостиничный комплекс Bridge Resort, в частный детский сад «Киндервилль», на адлерский железнодорожный вокзал. Действия злоумышленника пресекли сотрудники краевого УФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Против мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Всего в деле пять эпизодов. Подозреваемый находится под стражей. Материалы дела с утвержденным обвинительных заключением, а также иск о возмещении ущерба государству направлены в Адлерский районный суд.

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