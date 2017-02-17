В Сочи будут судить мужчину, расстрелявшего из автомата приятеля возле кафе

В Сочи в феврале завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Абхазии, которого обвиняют в убийстве приятеля в октябре 2016 года.

По версии следствия, вечером 23 октября 30-летний мужчина пришел на встречу с 39-летним знакомым к кафе «Ивушка» на улице Урожайной. Мужчины поговорили, между ними возник конфликт, во время которого обвиняемый семь раз выстрелил в грудь оппонента из принесенного с собой автомата Калашникова. После этого мужчина скрылся.

Тело обнаружили местные жители и позвонили в полицию. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате огнестрельных ранений груди и нижних конечностей, пули задели легкие и крупные кровеносные сосуды, что привело к острой массивной кровопотере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по краю завершил расследование уголовного дела. Мужчину обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия. Вину в предъявленных преступлениях мужчина признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 октября на улице обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственный отдел по Адлерскому району возбудил уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении в федеральный розыск объявлили 30-летнего уроженца Республики Абхазия Владимира Джансузяна, проживающего в Адлерском районе города Сочи, а 25 октября он сам пришел в полицию.

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