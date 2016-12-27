В Сочи будут судить мужчину за кражу автобуса

В Сочи в декабре передали в суд уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в краже автобуса за 2 млн рублей.

В полицию Лазаревского района о краже автобуса марки Mercedes сообщил местный житель. Он рассказал, что припарковал его на территории строительно-монтажного управления в поселке Лазаревском и оставил ключи в замке зажигания. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей.

Составили ориентировку. Установили, что злоумышленник уехал на похищенном автобусе за пределы Сочи и направился в Волгодонск. Личность подозреваемого установили. Им оказался 33-летний уроженец Волгограда. Полицейские задержали его и доставили в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В беседе со следователем угонщик сознался в преступлении и рассказал, что похитил автобус, чтобы продать. Транспорт он перегнал в Волгодонск и оставил его там в автосервисе. Автобус изъяли и вернули владельцу. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Предварительное расследование завершено, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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