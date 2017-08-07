В Сочи будут судить пятерых человек за организацию подпольного казино

Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый в апреле 2012 года создал преступную группу, куда вовлек своих родственников и доверенных лиц. В одном из торговых павильонов на Сухумском шоссе молодые люди за деньги проводили азартные игры через Интернет с помощью персональных компьютеров. Игровые залы были оборудованы видеонаблюдением внутри помещения и снаружи, чтобы исключить проникновения посторонних лиц. Двое обвиняемых вели учет ставок клиентов, прием и выдачу денег, подбор персонала, а полученные деньги передавали соучастникам. Третий являлся фактическим администратором игрового клуба, а четвертая обвиняемая вела финансовую документацию. Незаконную деятельность игорных заведений пресекли в марте 2015 года. Обнаруженное оборудование было изъято, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате деятельности преступной группой был извлечен доход в размере, превысившем 59,9 млн рублей.

Однако обвиняемые приобрели новую технику, настроили ее и продолжили работу до июня 2015 года. Деятельность подпольного казино пресекли сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух супружеский пар и девушки. Расследование завершено. Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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