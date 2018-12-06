В Сочи будут судить водителя, по вине которого из автобуса выпал мужчина

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

По версии следствия, 3 августа 60-летний водитель автобуса № 125 при выезде с территории железнодорожного вокзала станции Адлер не закрыл переднюю дверь. В результате из автобуса выпал отдыхающий из Москвы. Мужчина получил тяжелые травмы.

Дело рассмотрит Адлерский районный суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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