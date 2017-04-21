В Сочи будут судить женщину, которая травмировала трехмесячного сына

В Сочи в апреле направили в суд уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку.

В прокуратуру поступила информация из больницы о том, что госпитализирован трехмесячный мальчик с травмой. В ходе проверки было установлено, что 8 марта женщина находилась дома. Вместе с мужем она выпивала алкоголь, после чего взяла ребенка и уронила его, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в прокуратуре Центрального района Сочи.

По материалам проверки в отделе полиции возбудили уголовное дело. В апреле материалы передали в суд.

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