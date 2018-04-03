В Сочи часть жителей из-за аварии осталась без воды

На улице Медовой 3 апреля на водоводе диаметром 800 мм произошла авария.
Сейчас специалисты проводят на водоводе аварийно-ремонтные работы. Задействованы десять человек и три единицы техники.
Произведено временное отключение водоснабжения следующих абонентов: в Адлере — улицы Троицкая, Православная, Орбитовская, Голубые дали, Медовая, Белых Акаций, Орлиная, Известинская, переулов Известинский, Удачи, Фермерская, переулок Фермерский, поселки Кудепста и Хоста, микрорайон Мацеста — улицы Есауленко, Благодатная, Курортный проспект, Лесная, село Раздольное, улицы Краевско-Армянская, Транспортная, Тепличная.
Организован подвоз воды к городской больнице № 3 в Хосте по адресу улица Самшитовая, 4.
О сроках устранения аварийной ситуации и восстановлении водоснабжения сообщат дополнительно, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
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