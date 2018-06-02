В Сочи четыре машины попали в ДТП в тоннеле, есть пострадавшие

Авария произошла 1 июня около 17:00 в Мамайском тоннеле.

По предварительным данным, в ДТП участвовали четыре автомобиля: ВАЗ-2107, два Audi и Mercedes. В результате аварии пострадали пять человек, их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным очевидцев произошедшего, пострадавшим потребовалась помощь спасателей, которые деблокировали людей из автомобилей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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