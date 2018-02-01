В Сочи чиновник пообещал скрыть факт незаконной торговли за взятку

В отношении начальника отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации Хостинского района возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в декабре 2017 года к чиновнику обратился мужчина с просьбой предоставить ему возможность разместить шесть торговых точек в предновогодний период. Начальник отдела районной администрации пояснил, что готов оказать содействие, но ему необходимо передать 30 тыс. рублей за каждую торговую точку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всего чиновник попросил 180 тыс. рублей за бездействие в выявлении фактов несанкционированной торговли и общее покровительство. При этом деньги он попросил передать через посредника.

Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственное управление. Он 26 декабря встретился с посредником, действовавшим по указанию чиновника и не осведомленном о преступном плане, и передал требуемую сумму.

Начальника отдела администрации задержали. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться на ленту

Источник