В Сочи численность населения превысила 500 тыс. человек

Об этом сообщил мэр Анатолий Пахомов на сессии городского собрания.

По его словам, на протяжении последних лет в Сочи отмечается не только естественный, но и миграционный прирост населения.

«Более 70% из числа прибывающих в город граждан — это население трудоспособного возраста. Более 90% — граждане России, которые приехали из других регионов страны», — уточнил Пахомов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году население Сочи составляло около 480 тыс. жителей. Глава курорта пояснил, что в прошлом году оборот городских предприятий по основным видам деятельности вырос на 15% и достиг 319 млрд рублей.

«Сочинские предприятия одни из немногих в Краснодарском крае сработали с сальдированной прибылью. По этому показателю муниципалитет в крае на первом месте», — сказал мэр.

Он отметил, что стабильная работа предприятий курорта положительно влияет на рынок труда. По оценке Краснодарстата, среднемесячная заработная плата в Сочи составляет 37 тыс. рублей. Уровень регистрируемой безработицы равен 0,3%.

«В реальном секторе экономики наибольший рост объемов оказанных услуг отмечен в транспортной отрасли — 117%. На рынке товаров и услуг отмечено увеличение продаж на 7%. Безусловно, главный фактор, влияющий на благополучие Сочи, — это работа санаторно-курортной сферы. Именно от нее зависит состояние дел во всех сопутствующих отраслях», — цитирует Пахомова «Интерфакс».

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