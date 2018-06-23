В Сочи число детей-футболистов увеличилось в два раза благодаря ЧМ

ЧМ-2018 дал серьезный толчок развитию футбола на курорте.

За год число детей, выбравших этот вид спорта, увеличилось в два раза.

Об этом рассказали директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян и посол мундиаля от Сочи Сергей Метревели.

Краснодарский край занимает первое место в стране по развитию физкультуры, и Сочи — в числе лидеров по региону. Город-курорт обладает полностью оборудованной спортивной инфраструктурой — только в прошлом году здесь провели почти 1 тыс. соревнований различного уровня.

«В Сочи более 45% жителей связывают свою жизнь со спортом, в том числе более 20 тыс. детей. Из них 3 тыс. занимаются футболом — в два раза больше, чем годом ранее. В этом мы видим прямое влияние чемпионата мира», — отметил Пилосян.

Главное наследие мундиаля — тренировочные площадки, которые построили и реконструировали к ЧМ-2018. Основная часть этих объектов перейдет детским футбольным школам, подчеркнули на брифинге.

«Очень талантливая молодежь у нас, с их спортивной подготовкой все в порядке. Надеюсь, когда в Сочи будет создана профессиональная команда, у наших мальчишек будет еще более сильная мотивация», — отметил Метревели.

Сегодня футбол — один из самых массовых видов спорта, в любительские команды входят 17 тыс. жителей Сочи. И после ЧМ, по прогнозам, эта цифра станет еще больше, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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