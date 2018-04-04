В Сочи Cirque du Soleil покажет шоу OVO о жизни насекомых

Выступления состоятся во дворце спорта «Большой» с 1 по 30 июля.

Выступления цирка пройдут также в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы шоу.

Премьера программы прошла в 2009 году в Монреале.Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер посвящена миру насекомых. Зрители проживут целый день в колонии обитателей мира OVO.

Шоу исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия инаковости, что свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках,

«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Они смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители — в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», — сказала генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова.

Шоу включает гигантские элементы сценографии: девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 м, стена, которая служит проекционным экраном, залитым макроизображением миниатюрного леса. Зритель ощутит себя крошечным муравьем, частью микромира.

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