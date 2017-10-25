В Сочи Cirque du Soleil представит шоу о мире насекомых

Билеты начнут продавать с 1 ноября.

Артисты Cirque du Soleil в шоу OVO расскажут о мире насекомых.

«Они удивительны и любопытны. Они бесконечно разнообразны и прекрасны. Они населяют мир, скрытый от наших глаз. Cirque du Soleil предлагает зрителям прожить один день в пестрой колонии насекомых вселенной OVO и вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, преодолеть свои страхи и влюбиться», — говорится в сообщении организаторов.

Шоу покажут с апреля по июнь в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тольятти. В Сочи показы пройдут во дворце спорта «Большой» с 10 по 29 июля, сообщается в группе «Цирк дю Солей» в соцсети «ВКонтакте».

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