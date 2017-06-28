В Сочи дельфин предсказал, кто победит в полуфиналах Кубка конфедераций

Во время шоу в дельфинарии парка «Ривьера» 28 июня афалина Ванда определила участников финала Кубка конфедераций.

Дельфин определил, что Португалия одержит победу в матче с Чили 28 июля, а сборная Германии — в поединке с Мексикой 29 июня.

«Имя нашего дельфина Ванда — созвучно с Ванга, возможно, что-то в этом есть. Верим, что сегодняшний прогноз был верен. И в дальнейшем предложим Ванде определить и победителя Кубка Конфедераций», — отметил генеральный директор дельфинария Давид Согоян.

Ранее Ванда уже дала верные прогнозы матчей группового этапа, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России не смогла пройти в полуфинал Кубка конфедераций, уступив национальной команде Мексики — 2:1.

Турнир проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани и завершится 2 июля.

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