В Сочи девушка пыталась выехать в Абхазию по паспорту старшей сестры

Несовершеннолетнюю задержали сотрудники ФСБ.

На границе с Абхазией 17-летняя москвичка предъявила паспорт, который ей не принадлежит. В отношении девушки за покушение на нарушение государственной границы возбудили уголовное дело.

Она объяснила, что на черноморское побережье приехала с друзьями и они решили отправиться в Абхазию. У девушки не было нотариально-заверенного согласия от родителей на заграничную поездку, и она решила взять паспорт своей 22-летней сестры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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