В Сочи для детей проведут соревнования на беговелах

Спортсмены от двух до пяти лет 13 октября будут состязаться в ловкости на мотодроме в Адлере.

В соревнованиях STRIDER Cup Sochi 2018 примут участие 100 детей из 30 городов России, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Юным спортсменам на детских велосипедах без педалей предстоит преодолеть асфальтированную трассу протяженностью 200 м с поворотами и трамплинами.

Гонщиков разделят на четыре возрастные категории, в каждой из которых будут определены по три призера. Дети до двух лет примут участие в фан-заезде.

Второй соревновательный день состоится 14 октября на грунтовом памп-треке всесезонного курорта «Горки Город».

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