В Сочи для кандидатов в губернаторы устроили гонки на лодках-драконах

В сочинском образовательном центре «Сириус» проходит один из этапов тренинга для потенциальных кандидатов в главы регионов.

Участников тренинга — представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства — готовят для высоких региональных и муниципальных постов. Весь тренинг длится восемь месяцев — с июня 2017 года по январь 2018 года — и делится на восемь тематических модулей. Один из них, «Новые методы управления в цифровом мире», проходит сейчас в сочинском образовательном центре «Сириус».

Частью тренинга стали тимбилдинг-мероприятия — парусная регата в Имеретинском порту и гонки на лодках-драконах на Гребном канале, после которых было организовано барбекю. Эти командообразующие тренинги — часть «Программы развития кадрового управленческого резерва», организованной РАНХиГС и Высшей школой государственного управления при поддержке администрации президента.

Помимо гонок и регаты, для участников тренинга организовали лекции. Их читают представители администрации президента (в расписании заявлены ее руководитель Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко), члены Кабинета министров (Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Николай Никифоров, Антон Силуанов и Максим Орешкин) и крупные бизнесмены — Евгений Касперский из «Лаборатории Касперского», Аркадий Волож из «Яндекса». Перед обучающимися выступали и представители культуры и спорта. Дирижер Валерий Гергиев рассказал участникам тренинга об искусстве работы в коллективе, а тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прочла лекцию «Лидерство под микроскопом», сообщает РБК.

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