В Сочи для студентов проведут олимпиады по финансовой грамотности

Мероприятия организует министерство экономики Краснодарского края.

Студенты ссузов смогут проверить свои знания 15 ноября на базе экономико-технологического колледжа Сочинского государственного университета. Для учащихся вузов олимпиада пройдет 16 ноября в СГУ. Участникам предстоит решить ряд тестовых заданий и пройти финансовый квест.

Олимпиады организованы для того, чтобы студенты смогли получить расширенные знания в области личных финансов, научиться планировать бюджет и эффективно управлять сбережениями.

Участники получат дипломы, благодарности и призы от финансовых и некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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