В Сочи для туристов открыли кол-центр по поиску квартир для аренды

В Сочи в марте начал работу кол-центр для туристов, в котором помогают арендовать жилье.

Проект реализует администрация города и инициативная группа туроператоров и турфирм.

Планируется, что с владельцами малых средств размещения турагентства будут заключать договоры. Кол-центр должен собирать и распределять среди арендодателей изаявки, полученные от туристов. Линия бронирования создана на базе пункта, который функционировал во время проведения Олимпийских игр-2014.

В мэрии курорта отмечают, что кол-центр позволит предоставить отдыхающим широкий выбор бюджетного жилья и повысить загрузку в межсезонье.

«В высокий сезон у нас и так все занято. Смысл в том, чтобы заполнить эти средства размещения в межсезонье, а также повысить уровень сервиса в этих домах и гостиницах и привести их к единому стандарту», — пояснил начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат.

Он рассказал, что арендодатель сначала подает заявку о внесении своего средства размещения в базу. Затем к нему выезжают специалисты, осматривают квартиру и дают рекомендации, что нужно сделать, чтобы привести жилье в соответствие со стандартами.

Доморат уточнил, что номерной фонд в Сочи составляет 1,7 тыс. объектов, 400 из них — это дачи, небольшие гостевые дома, квартиры, койко-места, пишет «Коммерсантъ».

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