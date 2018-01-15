В Сочи для участников инвестфорума на трассе «Формулы-1» пройдет забег

Мероприятие проведут 15 февраля.

Участие в забеге смогут принять все желающие. Для гостей будут доступны маршруты длиной 5 тыс. 555 м, 11 тыс. 111 м и 22 тыс. 222 м (один, два и четыре круга). Необходима регистрация, которую откроют на сайте инвестфорума 22 января.

«Массовый забег по трассе «Сочи Автодрома» стал одной из спортивных традиций РИФ. На старт выйдут самые спортивные участники форума, а также жители и гости Сочи. Получить заряд бодрости от утренней пробежки на свежем морском воздухе в компании интересных и спортивных людей — вот лучшее начало дня», — цитирует пресс-службу администрации Сочи РИА «Новости».

Начало забега в 7:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи с 15 по 16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

На инвестфоруме в Сочи команды правительства и участников сыграют в хоккей.

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