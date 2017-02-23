В Сочи для участников военных игр приготовят блюда пяти национальных кухонь

В Сочи в феврале участники III Всемирных военных играх будут питаться с учетом национальных традиций.

Организаторы соревнований решили подготовить для спортсменов и членов делегаций пять зон питания, максимально учитывающих их национальные предпочтения.

В меню включат пять видов кухонь: азиатскую, европейскую, русскую, вегетарианскую и халяль. Планируется, что повара будут ежедневно менять блюда, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В них примут участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира. Первые официальные делегации стран-участниц III зимних Всемирных военных игр прибыли в Сочи 22 февраля.

Вход на соревнования будет свободным. С 24 по 26 февраля в Сочи продлят работу общественного транспорта.

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