В Сочи для журналистов провели презентацию краснополянского меда

Мероприятие прошло для журналистов городского пресс-центра ЧМ-2018. Опытная станция пчеловодства планирует развивать агротуризм.

Краснополянское хозяйство было создано 55 лет назад для сохранения и разведения ценной популяции серой горной кавказской пчелы. Сегодня оно имеет статус научно-производственной станции. Пасеки расположены по долинам рек, горным ущельям. Питомник насчитывает более 4 тыс. пчелиных семей.

Журналисты в городском пресс-центре продегустировали мед акации и редкий каштановый. Это один из самых ценных сортов не только в стране, но и во всем мире. Его собирают в горной местности Средиземноморья, а в России — в Краснодарском крае.

Краснополянское хозяйство активно развивается, в планах — организация агротуров. В том числе создание палаточного лагеря, для того чтобы туристы могли не только увидеть процесс изготовления меда, но и принять в нем участие.

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, за последние три года количество объектов сельского туризма на Кубани увеличено в 2,5 раза. Сейчас их более 100, из них каждый третий специализируется на гастрономическом направлении — это винодельни, экофермы, пасеки, сыроварни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

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