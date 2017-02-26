В Сочи для журналистов провели экскурсию по стадиону «Фишт»

В Сочи в феврале накануне Российского инвестиционного форума для сотрудников федеральных и региональных СМИ провели экскурсию по стадиону «Фишт».

Спортивный объект показали заместители главы Краснодарского края Николай Долуда и Юрий Гриценко.

Журналистов провели по футбольному полю, показали зону для работы прессы на период проведения спортивных мероприятий, помещения для тренировок, проведения допинг-контроля, новые трибуны и ложи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вице-губернаторы рассказали, как будет организовано питание болельщиков. На территории стадиона будет работать более 30 точек питания, часть из которых задействуют уже во время тестового матча.

«Реконструкция стадиона в полной мере завершена, сейчас идут пусконаладочные работы, они будут закончены к 1 марта. Рисков при проведения первого тестового матча между Россией и Бельгией нет никаких», — подчеркнул Николай Долуда.

Юрий Гриценко добавил, что 1 марта на стадионе «Фишт» пройдет очередная инспекция ФИФА. Стадион проверят 70 человек по направлениям спорт, технологии, инженерия, а затем подведут итоги на совещании.

«Если будут замечания, дается срок на их устранение. Предыдущие замечания в большей степени устранены», — подчеркнул вице-губернатор.

Гриценко добавил, что после пусконаладочных работ стадион передадут эксплуатирующей компании.

Реконструкция стадиона включила демонтаж крыши и временных сооружений, возведение северной и южной трибуны, строительство входных павильонов. Вместимость объекта увеличили на 5 тыс. мест. Теперь на трибунах «Фишта» за матчами смогут следить 45 тыс. человек. Организованно игровое поле, переоборудованы помещения стадиона. На эти цели было выделено порядка 3,8 млрд рублей из федерального и краевого бюджета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 января проинспектировал ход реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи.

«Готовность 95%, но оставшиеся 5% важны — это коммуникации. Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно. Если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца — за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность», — сказал Кондратьев.

В Сочи 28 марта пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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