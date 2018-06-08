В Сочи дни проведения матчей ЧМ-2018 объявили выходными

Руководителям предприятий города рекомендовали освободить сотрудников от работы 15, 18, 23, 26 и 30 июня, а также 7 июля.

Это необходимо для оптимального функционирования объектов жизнедеятельности и снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта. Соответствующее распоряжение 7 июня подписал глава Сочи Анатолий Пахомов.

«Прошу всех руководителей выполнить рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно смотреть футбол на работе», — написал на своей странице в Facebook заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

О том, какие матчи ЧМ-2018 проведут на стадионе «Фишт» в Сочи, читайте здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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