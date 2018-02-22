В Сочи добровольные дружины будут бороться с невоспитанными водителями

Активисты будут находить нарушителей, информировать полицейских и вызывать службу эвакуации. Об этом 22 февраля заявил глава курорта Анатолий Пахомов.

По его мнению, из-за большого количества в городе массовых мероприятий, в том числе и международного уровня, ГИБДД необходима дополнительная поддержка. Добровольцы обратят внимание на водителей, которые паркуются в два ряда и загораживают проезд для машин экстренных служб на территорию дворов. Придирчиво следить они будут за автобусными «карманами», где в ожидании клиентов часто стоят таксисты. Кроме того, на дорогах Сочи снова появится «Паркон». Это специальные видеоинспекторы, которые следят за соблюдением правил парковки на самых оживленных улицах курорта.

«Эвакуации не будет. Владельцы, чьи автомобили попадут в поле зрение «Паркона» и видеокамер, могут быть уверены, что письмо они получат и штраф придется заплатить», — сказал директор департамента транспорта и связи администрации Сочи Юрий Усачев.

В прошлом году в Сочи на штрафстоянки попали почти 28 тыс. неправильно припаркованных автомобилей. Кроме того, власти курорта пересмотрят цены на услуги муниципальных и частных парковок, которые, несмотря на серьезную загруженность города, остаются пустыми.

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