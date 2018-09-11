В Сочи домкомы будут помогать горожанам решать конфликты

На курорте заработала служба медиации, которая призвана помогать сочинцам в диалоге друг с другом.

В праве медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей, не заинтересованной в конфликте стороны.

В Сочи медиаторы — это в первую очередь домкомы, которые прошли специальное обучение. Эту практику уже начали внедрять в микрорайоне Макаренко. Главная задача — научить домкомов примерять соседей, а также помогать всем домом тем жильцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, лишились работы или не могут справиться с пагубными привычками.

«Наши специалисты придут и помогут людям. Мы предлагаем трехэтапный уровень работы с этими людьми. Первый — просветительский, второй — если человек уже попал в сложную ситуацию, это какая-то реальная помощь, ну, и третий — это альтернатива, создание позитивной атмосферы, возможность проявить себя творчески», — рассказала замглавы Сочи Ирина Романец.

Домкомы также должны начать проводить мероприятия для своих дворов, или же, скооперировавшись несколькими домовыми комитетами, устраивать праздники для всего микрорайона. Следующий для внедрения такой практики по плану — район КСМ, а в дальнейшем планируется задействовать и весь курорт, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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