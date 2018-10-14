В Сочи два подростка на мопеде врезались в бордюр

Авария произошла 13 октября в 23:20 на Курортном проспекте около дома №19.

По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда не справился с управлением и столкнулся с бордюром. В результате столкновения пострадал сам водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД МВД по Сочи.

Пострадавшие дети были госпитализированы в городскую больницу. По факту аварии проводят проверку.

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