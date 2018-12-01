В Сочи двое прохожих спасли упавшую в реку женщину

Несчастный случай произошел днем 30 ноября на улице Конституции в Центральном районе.
Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
По их словам, прохожие увидели в реке Сочи женщину, которая пыталась зацепиться за каменный парапет. Двум мужчинам удалось вытащить ее на берег и понять наверх, на тротуар.
При каких обстоятельствах пострадавшая оказалась в воде, выяснить не удалось.
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В Сочи двое мужчин спасли женщину, которая упала в реку. ⠀ По словам очевидца, инцидент произошёл вчера днём, 30 ноября, в Центральном районе вдоль улицы Конституции, прохожие увидели женщину на отмели, отчаянно цеплявшуюся за берег. ⠀ Неравнодушным мужчинам удалось подтащить женщину к берегу и вытащить её на сушу. При каких обстоятельствах дама оказалась в столь странной ситуации, выяснить не удалось. Ваши предположения?🧐 . #чпюг #сочи #чпсочи . Видео: @chp_sochi
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