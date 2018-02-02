В Сочи двукратный олимпийский чемпион Лагутин получил премию «Легенда бокса»

Премию вручили 1 февраля в рамках Международного боксерского форума.

Боксером года признали чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Геннадия Головкина из Казахстана.

«Боем года» признали поединок между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. «Самым техничным боксером года» стал венесуэлец Хорхе Линарес.

В номинации «Человек года» победил один из руководителей Международной ассоциации бокса (AIBA) Франко Фальчинелли. «Событием года» признали мероприятие «День бокса», состоявшееся в Москве на Красной площади 22 июня 2017 года.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин получил премию «Легенда бокса», сообщает ТАСС.

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