Перед судом предстанут бывшие главный специалист и заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Преступление выявили оперативники краевого УФСБ России.

Следствие установило, что с 2014 года по 2016 год между ГКУ «ГУС КК» и подрядчиком ООО «Строительная компания «Кубань»» были заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ при возведении перинатального центра в Сочи. В 2016 году 38-летний главный специалист не проверил факт выполнения работ и соответствие их стоимости проектно-сметной документации. Он принял у подрядчика фактически невыполненные строительные работы, в том числе по водоснабжению, водоотведению, вентиляции и отоплению. Зная о том, что работы не сделаны, он необоснованно подписал акты приемки и акты выполненных работ по завышенной стоимости.

После этого 49-летний заместитель руководителя управления, зная о том, что работы по монтажу в здании не сделаны, злоупотребил своими должностными полномочиями и подписал справки о стоимости выполненных работ. В итоге подрядчику заплатили более 40 млн рублей за фактически невыполненные работы. В результате халатных действий бывшего главного специалиста бюджету причинен ущерб на сумму более 270 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Во время расследования материалы в отношении руководства подрядной организации выделили в отдельное производство, их направили по подследственности в полицию для принятия решения.

Расследование завершено. Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по делу. Материалы направили в Центральный районный суд Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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