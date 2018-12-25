В Сочи двух экс-чиновников будут судить за злоупотребления при строительстве перинатального центра» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Сочи двух экс-чиновников будут судить за злоупотребления при строительстве перинатального центра

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Перед судом предстанут бывшие главный специалист и заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Преступление выявили оперативники краевого УФСБ России.

Следствие установило, что с 2014 года по 2016 год между ГКУ «ГУС КК» и подрядчиком ООО «Строительная компания «Кубань»» были заключены госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ при возведении перинатального центра в Сочи. В 2016 году 38-летний главный специалист не проверил факт выполнения работ и соответствие их стоимости проектно-сметной документации. Он принял у подрядчика фактически невыполненные строительные работы, в том числе по водоснабжению, водоотведению, вентиляции и отоплению. Зная о том, что работы не сделаны, он необоснованно подписал акты приемки и акты выполненных работ по завышенной стоимости.

После этого 49-летний заместитель руководителя управления, зная о том, что работы по монтажу в здании не сделаны, злоупотребил своими должностными полномочиями и подписал справки о стоимости выполненных работ. В итоге подрядчику заплатили более 40 млн рублей за фактически невыполненные работы. В результате халатных действий бывшего главного специалиста бюджету причинен ущерб на сумму более 270 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Во время расследования материалы в отношении руководства подрядной организации выделили в отдельное производство, их направили по подследственности в полицию для принятия решения.

Расследование завершено. Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по делу. Материалы направили в Центральный районный суд Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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