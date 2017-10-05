В Сочи эксперты турбизнеса поделятся опытом с молодыми учеными

За время летнего сезона в городе-курорте отдохнули почти 3 млн человек. С предварительных итогов летнего сезона открылась «Школа молодых ученых».

Главная тема семинара в этом году — туристический бизнес и как он помогает развивать экономику страны. Также в программе форума запланированы деловые игры. Их участники предложат свои варианты популяризации курортов региона в масштабах всей страны.

«Это очень интересно с точки зрения популярности нашей территории, наших объектов, в том числе олимпийских. Как молодому ученому, хочется еще больше продвигать Краснодарский край относительно других регионов», — считает студентка Финансового университета при правительстве РФ Дарья Копылова.

В четвертом семинаре «Школы молодых ученых» участвуют более 100 студентов, аспирантов и молодых преподавателей. Это начинающие специалисты разных сфер: туризма, информационных технологий и гостиничного дела. Как утверждают организаторы, подобные профессиональные встречи — отличный задел на будущее.

«В процессе обучения практика просто необходима. Такое общение имеет большое значение», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Очень позитивные отзывы от работодателей. Буквально в течение полугода студенты и аспиранты трудоустраиваются на предприятия Краснодара и края. Кроме того, меняется мировоззрение ребят, отношение к профессии, отношение к исследовательской деятельности. Это сегодня очень важно», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Школа в Сочи будет работать четыре дня. За это время участники дискуссий обсудят десятки важных для развития туристической индустрии вопросов. Лекции на площадках прочитают экономисты-практики. В качестве преподавателей выступят известные российские ученые и эксперты, зарубежные специалисты и руководители крупных курортных предприятий Краснодарского края.

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