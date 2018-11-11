В Сочи экстренные службы перешли в режим повышенной готовности из-за усиления ветра

В городе-курорте с 18:00 11 ноября до 18:00 12 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 12-15 м/с. Утром и днем местами сильный дождь.

По поручению главы Сочи все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 11 по 14 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение по усилению ветра и похолоданию.

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