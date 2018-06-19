В Сочи фан-зону ЧМ-2018 за четыре дня посетили более 120 тыс. болельщиков

На протяжении чемпионата мира на большом экране Фанфеста транслируют футбольные матчи.

Площадка на Южном молу стала одной из самых компактных для фестивалей болельщиков ФИФА и единственной российской фан-зоной, которая располагается на берегу моря. Одновременно здесь могут находиться до 10 тыс. болельщиков. Вход бесплатный для всех желающих.

Для жителей и гостей Сочи организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу из 88 мероприятий. Фестиваль привлекает к себе внимание не только болельщиков, но и многих международных СМИ. Здесь работает около 50 журналистов из разных стран мира, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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