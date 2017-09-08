В Сочи фестиваль органной музыки посвятят 80-летию Краснодарского края

Концерты проведут на курорте с 10 сентября по 1 октября.

«В этом году фестиваль достиг совершеннолетия. Он выходит за рамки сугубо музыкального мероприятия и представляет собой настоящий мост дружбы между разными странами. Ежегодно программы фестиваля украшали музыканты из городов-обратимов Сочи: итальянского Римини, эстонского Пярну, американского Лонг-Бич, английского Челтенхэм, финского Эспоо, немецкого Баден-Бадена», — рассказала директор Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова.

По ее словам, фестиваль начал свою историю в 2000 году. За годы существования в нем принимали участие органисты из России, Украины, Молдовы, Литвы, Польши, Венгрии, Японии, Франции, Италии, Финляндии, Германии, Англии, Чехии, США.

В мероприятии принимает участие Сочинский симфонический оркестр под руководством Олега Солдатова. Всего проведут восемь концертов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Фестиваль органной музыки откроет музыкант из Белгорода Тимур Халиулин, который выйдет на сцену совместно с Сочинским симфоническим оркестром.

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