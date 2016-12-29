В Сочи фонтан начал исполнять музыку из советских фильмов

В Сочи фонтан «Чаша Олимпийского огня» в декабре начал исполнять музыку из советских фильмов, в том числе и с новогодней тематикой.

В репертуаре — песни «Три белых коня» и «Снежинка» из фильма «Чародеи», «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино», «Пять минут» из «Карнавальной ночи», «Потолок ледяной» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

После новогодних композиций следуют песни «Разговор со счастьем» их картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Неополитанская песня» из фильма «Формула любви», «Песня про медведей» из «Кавказской пленницы» и другие.

Специально для детей в программу фонтана включили композиции их фильма «Приключения буратино» — «Какое небо голубое» и «Буратино».

В зимний период фонтан в Олимпийском парке начинает работу с 18:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник