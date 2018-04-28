В Сочи фургон опрокинулся на бок и врезался в здание, водитель погиб

Сообщение о ДТП на 171-м километре автодороги Джубга — Сочи поступило в полицию 28 апреля около 4:00.

По предварительным данным, 26-летний водитель «газели» при повороте налево не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Машина опрокинулась на бок и по инерции въехала в здание и опору недействующего поста ДПС, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.

Сейчас сотрудники полиции регулируют движение автотранспорта. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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