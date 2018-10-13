В Сочи футболисты сборной России исполнили мечту тяжелобольной девочки

Тренировку национальной команды перед матчем Лиги ниций Россия — Турция 13 октября посетила тяжелобольная девочка Яна.

Юной болельщице российской команды 15 лет, она передвигается на коляске, ночью дышит через маску. Ее мечтой было лично познакомиться с футболистами и тренерами.

Российский футбольный союз пригласил девочку на матч 14 октября, а также организовал ей встречу с игроками российской сборной.

Яна смогла пообщаться с футболистами и сделать совместные фотографии. Юная болельщица получила в подарок памятные сувениры, автографы любимых футболистов и билеты на матч с Турцией, сообщает пресс-служба РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч Лиги наций пройдет в Сочи 14 октября в 19:00 на стадионе «Фишт». Сборные России и Турции прилетели на курорт 12 октября.

На время проведения матча Лиги наций в Сочи изменится расписание «Ласточек». На стадионе «Фишт» 14 октября стартует предматчевая программа для зрителей «Все включено!».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник