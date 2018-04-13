В Сочи Гала-матч Ночной лиги хоккеисты проведут в ретро-форме 1970-х

Матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги» состоится 10 мая в 14:00 в ледовом дворце «Большой».

Гала-матч пройдет в атмосфере 70-х годов. На лед выйдут олимпийские чемпионы, известные политические и общественные деятели и хоккеисты-любители. Игроки выступят в ретро-форме, изготовленной специально в честь 45-летия Суперсерии 1972 года «СССР-Канада», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

На мероприятии выступят Лариса Долина и группа Uma2rman. Для зрителей Гала-матча будут работать 3D-фотозоны. Гости смогут получить автографы легенд Суперсерии-72 «СССР-Канада» и известных хоккеистов Советского Союза и России.

Финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги пройдет 3-17 мая на ледовых площадках Олимпийского парка в Сочи. В соревнованиях примут участие 156 команд, включая шесть женских.

Матчи Финала пройдут на пяти ледовых площадках — главной и тренировочной ледового дворца «Большой», ледового дворца «Айсберг» и двух тренировочных катков рядом с ним. В «Лиге чемпионов» команды категории «40+» поспорят за главный трофей Ночной Лиги — переходящий Кубок Крутова и главный приз фестиваля — грант Министерства спорта России на строительство крытого ледового катка в своем городе.

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