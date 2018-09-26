В Сочи главы причерноморских городов обсудят возможности круизных перевозок

В рамках деловой встречи 29 сентября также пройдет обсуждение вопроса разработки сопутствующих туристических продуктов.

В беседе примут участие делегации ряда городов Турции, Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества и представители города Варна. Они обсудят запуск регулярного международного сообщения между курортными городами стран Черноморского бассейна.

В Сочи для реализации этого проекта есть вся необходимая инфраструктура. На базе Морского порта создали международный центр пассажирских и круизных перевозок, построили восемь морских терминалов и яхтенную марину. Морской порт Сочи способен одновременно принять два океанских лайнера длинной до 300 м, паром до 240 м и до 200 яхт.

По итогам встречи планируется подписание ряда соглашений между Сочи и турецкими городами, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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