В Сочи глубоководный выпуск очистных сооружений восстановят к осени

Для проведения работ в город прибудут 20 специалистов-водолазов, а также доставят плавкран, буксир и технологическую баржу.

Вопрос о восстановлении глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений обсудили 26 июня на встрече первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита с представителями MNYEngneering — турецкой фирмой, которая будет вести работы. Специалисты прибыли на курорт, чтобы сверить графики, уточнить детали договора.

От завода-производителя 250 м полиэтиленовой трубы в разобранном виде уже доставлены в порт турецкого города Мерсин, откуда 3 июля груз выйдет в Сочи. Специалисты обещают в случае нормальных погодных условий закончить весь комплекс работ по восстановлению глубоководного выпуска к 1 сентября.

Еще одна часть выпуска в 300 м, отсоединенная накануне, не пострадала и будет использована повторно. Сейчас она отбуксирована на берег.

Причиной аварии на трубопроводе стал брак заводского стыка, допущенный подрядчиками из Норвегии, которые в конечном итоге и возместят все затраты на восстановление глубоководного выпуска.

Сейчас сброс воды ведется по 2,2 тыс. м трубы, выполненной из бетона. Стоки проходят несколько этапов обработки и обеззараживания. Это механическая очистка, которая включает прохождение через два типа решеток: грубую — с ячейками в 40 мм и тонкую — в 6 мм. Затем воду прогоняют через барабанные фильтры, которые пропускают стоки уже через отверстия в 18 микрон. После вода проходит обеззараживание ультрафиолетом, который убивает вредные микроорганизмы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года в районе новой Мацесты возле одного из санаториев к берегу прибило канализационную трубу длиной 200 м. Ремонт трубы глубоководного коллектора планировали завершить к июню.

С начала года специалисты Роспотребнадзора взяли более 250 проб морской воды на территории Краснодарского края. Все пробы в районе сочинских пляжей соответствуют гигиеническим нормативам.

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