В Сочи горнолыжный сезон откроют 14 декабря

На курорте «Роза Хутор» для подготовки к зимнему сезону 6 ноября закроют большинство подъемников.
Об этом рассказал заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский.
По его словам, туристы смогут опробовать трассы с 14 декабря. Праздник в честь начала катания состоится 22 декабря.
Белокобыльский добавил, что в этом году строители уже приступили к проектированию нового подъемника на южном склоне хребта Аибга. Строительство начнется в следующем году и к зимнему сезону 2019/20 года он откроется. Новый подъемник разгрузит действующую канатную дорогу, сообщает РИА «Новости».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту