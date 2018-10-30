В Сочи горнолыжный сезон откроют 14 декабря

На курорте «Роза Хутор» для подготовки к зимнему сезону 6 ноября закроют большинство подъемников.

Об этом рассказал заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский.

По его словам, туристы смогут опробовать трассы с 14 декабря. Праздник в честь начала катания состоится 22 декабря.

Белокобыльский добавил, что в этом году строители уже приступили к проектированию нового подъемника на южном склоне хребта Аибга. Строительство начнется в следующем году и к зимнему сезону 2019/20 года он откроется. Новый подъемник разгрузит действующую канатную дорогу, сообщает РИА «Новости».

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