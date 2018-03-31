В Сочи гости BoogelWoogel передадут привет в космос

Акция пройдет в рамках фестиваля на горном курорте «Роза Хутор».

Участники акции «Передай привет в космос» выстроятся в шахматную доску.

«Следуя подсказкам мобильного приложения, они образуют большой экран с посланием, который можно увидеть из космоса», — рассказали в региональном минкурортов.

BoogelWoogel посетят участники из Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Таллина, Киева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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